Gaat Heerenveen-Feyenoord door? ‘Mijn maag heeft het slecht’

Door Frank Molema



SC Heerenveen is de enige club die tijdens deze dagen van extreme kou in zes dagen twee keer een thuiswedstrijd afwerkt. Door het drukke speelschema in december en januari liggen de Nederlandse velden er al niet florissant bij, de sneeuw in combinatie met harde wind en temperaturen ver onder nul stellen de terreinknechten nog meer op de proef.

Groundsman Hilarius doet deze week bijna niets anders dan op zijn telefoon het laatste weernieuws in de gaten houden. ,,Ik heb met buikpijn in mijn maag rondgelopen’’, zegt hij vanaf het veld in Heerenveen, waar hij poogt sneeuw en ijs van de mat te krijgen. ,,De KNVB eist een bespeelbaar veld. En het eerste elftal bereidt zich voor op een belangrijke wedstrijd. Je werkt voor het team. Dan wil je geen afgelasting op je geweten hebben.’’

Het gras in Heerenveen kleurt na de sneeuwval van zondag langzaam weer groen. Om alle sprieten en lijnen weer zichtbaar te krijgen, draait de veldverwarming overuren. Door de wind waaide veel sneeuw naar het midden van het veld, waar op een zeker moment een halve meter sneeuw lag. Aan beide zijdes ligt een stuk minder, maar daar is de grond hard door bevroren sneeuw.

Quote Ik hoor voorspel­lin­gen over een tempera­tuur van -19 Gertjan Hilarius ,,Daar kan je nu ijshockeyen’’, grapt Hilarius. ,,We hebben daarom besloten om de veldverwarming omhoog te schroeven. Er wordt nu water met een temperatuur van 40 graden door het systeem gepompt. De ene kant van het gras kleurt alweer groen. De andere kant volgt later. Ik heb goede hoop dat door ons snelle handelen het veld donderdag bespeelbaar is.’’



Mogelijk vormt de laag sneeuw in het midden van de grasmat nog een probleem. De groundsman wil die er niet afschuiven om schade aan de mat te voorkomen. De verwarming moet het sneeuw laten smelten, maar het water dat daardoor ontstaat kan ’s nachts weer bevriezen.

Hilarius: ,,Dat wordt nog spannend. Ik hoor voorspellingen over een temperatuur van -19 graden Celsius in de nacht. Mijn voorganger heeft -15 meegemaakt, dat leverde toen geen problemen op. Maar -19 en aantrekkende wind? Ik vraag me af of de veldverwarming dat wel aan kan.’’

Als het aan Hilarius ligt, is deze vorstperiode snel voorbij. ,,Ik ben een echte grasliefhebber. Ze noemen mij ook wel ‘Grasjan’. Ik ben blij als het voorjaarszonnetje weer komt, het gras groeit en we dit kunnen vergeten. Aan de andere kant: dit heeft ook wel weer zijn sfeer. Hoewel mijn maag het slecht heeft gehad, kunnen we nu bij de club er met z’n allen ook weer om lachen.’’

