Gaat Van Dijk dan toch het EK halen? Oranje-captain traint met bal

Roel Janssen geschorst na kritiek op ‘arrogant ventje’ Joey Kooij

15 april Fortuna-speler Roel Janssen krijgt vanavond te horen wat voor straf hij krijgt naar aanleiding van de rode kaart die hij afgelopen zaterdag tegen Emmen kreeg. De verdediger is hoe dan ook de klos, want de KNVB heeft hem alvast één duel schorsing opgelegd voor de ongezouten kritiek die Janssen na afloop had op scheidsrechter Joey Kooij.