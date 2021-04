Gakpo en Malen schieten PSV in slaapverwekkende vertoning voorbij VVV

Door Chris Ottens



De frustraties van eredivisie-topscorer Georgios Giakoumakis sprongen aanvankelijk nog het meest in het oog in De Koel. De spits van VVV voelde zich machteloos, zoals heel VVV-Venlo in een vertrouwenscrisis verkeert na liefst tien competitienederlagen op rij. Dat PSV zondag de drie punten op zou gaan halen in Venlo leek dus een ABC’tje. En dat werd het uiteindelijk ook.



PSV hoefde zich daarvoor nauwelijks in te spannen, het enige dat VVV deed was tegenhouden in een soort van 5-2-2-1-formatie. Toch wist PSV de Venlose muur vrij snel te slechten; nadat Eran Zahavi eerst nog naast schoot, was het na een klein kwartier wél raak voor de ploeg van Roger Schmidt. Olivier Boscagli, die als middenvelder weer de voorkeur kreeg boven Ibrahim Sangaré, gaf een splijtende pass die via Donyell Malen bij Cody Gakpo kwam. Die laatste schoot raak: 0-1.



Bekijk hier de samenvatting van VVV - PSV (Premium)