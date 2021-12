Gakpo is helder over uitschakeling PSV in Europa League: ‘Sociedad heeft ons afgestraft’

Gakpo was nog maar net gewisseld toen Érick Gutiérrez de bal verspeelde en Mikel Oyarzabal er 2-0 van maakte. Aan de rand van het veld keek hij teleurgesteld toe en wist hij: dit is eigenlijk wel gespeeld. PSV was daarvoor ook al niet bij machte om een vuist te maken tegen de stugge Basken, die vooral op de counter loerden. En dat terwijl PSV gisteren genoeg had aan een remise om tweede te worden in de poule en door te gaan in de Europa League.

Of PSV niet te veel risico nam? De ploeg zocht zoals altijd de aanval en liep daardoor een aantal keren in het mes tegen Real Sociedad. Gakpo sloot zich aan bij trainer Roger Schmidt, die vond dat PSV ondanks de 3-0 nederlaag zeker niet de mindere partij was geweest. ,,We waren goed aan de bal en controleerden de wedstrijd ook. Maar uiteindelijk wachten zij op de counter en profiteren ze van onze fouten”, analyseerde Gakpo. Of zijn ploeg ook is afgestraft? ,,Het is geflatteerd, maar als je met 3-0 verliest, ben je uiteindelijk wel afgestraft. Het komt hard aan.”

Volledig scherm Cody Gakpo is nog maar net gewisseld als hij ziet hoe PSV de 2-0 om de oren krijgt tegen Real Sociedad. © ANP

Want volgens de aanvoerder had PSV maar wat graag willen winnen in het kletsnatte Estadio de Anoeta. Na de vervelende uitschakeling in de laatste voorronde van de Champions League hadden Gakpo en zijn teamgenoten namelijk de ambitie om zo ver mogelijk door te stoten in de Europa League. Nu ook dat avontuur erop zit, moet PSV zich opmaken voor de Conference League, het derde Europese clubtoernooi. ,,We wilden echt heel erg graag door in die Europa League. We moeten nu alleen de knop omzetten en in de Conference League gaan winnen.”

Dat zal nog lastig genoeg zijn zeker in de wetenschap dat Ibrahim Sangaré, Olivier Boscagli en Carlos Vinícius na hun kaarten in San Sebastián geschorst zijn voor de tussenronde van de Conference League. Gakpo kijkt nog niet zo ver vooruit: ,,We moeten eerst afwachten wie we straks loten. En we hebben genoeg andere goede spelers die kunnen spelen. Daar maak ik me niet zo'n zorgen om”, stelde Gakpo, die in de punt van de aanval een moeizame avond beleefde. Ook hij kon het verschil niet maken en dus stapte hij teleurgesteld in de bus. Een verloren avond.

Volledig scherm Cody Gakpo kreeg in de punt van de aanval de voorkeur boven Carlos Vinicíus, die later voor hem in het veld kwam. © AP