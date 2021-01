Gebroken pols houdt Koopmeiners in duel met Ajax niet tegen: ‘Het is een beperking’

Voor de camera's van AZ TV werd Koopmeiners gevraagd naar het kwetsuur: ,,Het klopt dat ik een breuk in mijn pols heb. Vorige week tegen PSV (2-3 zege, Koopmeiners maakte twee doelpunten en gaf een assist) viel ik erop. Maar dat komt wel goed”, aldus de speelverdeler die afgelopen zondag tegen ADO Den Haag ook al negentig minuten op het veld stond.



Koopmeiners draagt gips om zijn linkerarm, alles behalve ideaal zo vertelde hij: ,,Het is wel een beperking. Door het gips kan ik mijn linkerarm niet veel gebruiken. Dat is wel vervelend.”

Teleurstelling

De middenvelder noemde in hetzelfde interview de bekeruitschakeling ,Teleurstellend,” AZ bereikte de vorige negen edities van de beker wel de kwartfinale. ,,Heel vervelend dat we zo vroeg worden uitgeschakeld. Het bekertoernooi is altijd een mooie ervaring. Zeker de manier waarop, er lagen echt wel kansen voor ons.”

De enkelvoudig international zag dat er discutabele beslissingen werden genomen in de wedstrijd. Het doelpunt van Zakaria Labyad was eigenlijk buitenspel en AZ-spits Myron Boadu werd onterecht teruggefloten voor buitenspel. De KNVB stelt pas vanaf de kwartfinale een VAR in. ,,Raar dat er de ene wedstrijd wel een VAR aanwezig is en bij de andere niet. Als je een VAR introduceert, waarom doe je die dan niet altijd?” aldus Koopmeiners, die de nederlaag niet wilde toewijzen aan de arbitrage.

Scheidsrechter Jochem Kamphuis gaf na de wedstrijd voor de camera's van ESPN toe dat het doelpunt van Ajax eigenlijk buitenspel was en dat Myron Boadu juist niet buitenspel stond.