Geduld FC Den Bosch op de proef gesteld: besluit over overname weer uitgesteld

Het geduld van Kakhi Jordania en FC Den Bosch wordt nog maar eens op de proef gesteld. Het duurt nog zeker drie weken voordat duidelijk is of de Georgische geldschieter de voetbalclub over mag nemen.

De beroepscommissie van de KNVB kwam zaterdag met een zogenaamd tussenvonnis, dat schriftelijk aan FC Den Bosch is meegedeeld. Daarin wordt nog geen besluit genomen over de overname, maar wordt het inschakelen van twee externe deskundigen aangekondigd.

Die moeten de beroepscommissie antwoord geven op twee nog resterende vragen. Het tweetal krijgt daarvoor drie weken de tijd. De vragen die de beroepscommissie nog heeft hebben betrekking op het zogeheten ‘normenkader’ dat de licentiecommissie heeft gehanteerd bij het afkeuren van de overname van FC Den Bosch door Jordania.

Te zwaar

De beroepscommissie laat in zijn tussenvonnis al wel aan FC Den Bosch weten dat de maatstaf die de licentiecommissie heeft gehanteerd ‘te zwaar’ was. Of dit er uiteindelijk toe zal leiden dat het hele verbod op de overname van tafel gaat, is nog niet te voorspellen. Dat hangt voor een belangrijk deel van de bevindingen van de twee experts af die nu aan de slag gaan.

Mr. Rob Kleijzen, juridisch portefeuillehouder in de raad van commissarissen van FC Den Bosch, ziet alvast lichtpuntjes. ,,We hebben een positief gevoel overgehouden aan de overwegingen van de beroepscommissie. Hoewel dit nog geen garanties geeft ten aanzien van de bevindingen van de deskundigen, hebben we vertrouwen in een goede afloop”, laat hij weten op de website van de club.

Meermaals uitgesteld

Jordania is al sinds vorige zomer bezig om FC Den Bosch over te nemen. Het besluit daarover is meermaals uitgesteld door de licentiecommissie van de KNVB. Eind maart volgde er dan eindelijk een negatieve beslissing, waartegen FC Den Bosch in beroep ging.

Dat beroep diende op 7 mei, met de aankondiging dat de uitspraak binnen vier weken zou volgen. Daar komt nu dus toch nog minimaal een week bij.