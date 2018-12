Geduldige Van Beek grijpt zijn kans bij Feyenoord

Sven van Beek heeft zijn basisplaats bij Feyenoord eindelijk terug en de verdediger is niet van plan die weer snel af te staan. De rentree van Van Beek in het Rotterdamse elftal en de opmars van Feyenoord gaan zo’n beetje hand in hand.

,,Dit is de kans waarop ik wachtte. Volgens mij heb ik het goed gedaan, dus ik ga ervan uit dat ik mag blijven staan’', zegt de 24-jarige verdediger, die weet dat zondag een listige uitwedstrijd wacht op kunstgras tegen het gepromoveerde FC Emmen. ,,We zijn nu de goede weg ingeslagen. Als we deze lijn doorzetten, moet Emmen ook geen probleem zijn.’'

Het zijn stoere teksten van de onverzettelijke verdediger, die lang moest wachten op zijn kans. Trainer Giovanni van Bronckhorst vertelde Van Beek in de zomer dat hij kiest voor het centrale duo waarmee Feyenoord in 2017 de landstitel pakte: Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden. Van Beek was toen het hele kampioensjaar bezig geweest met revalideren van een voetblessure.

,,De trainer zei: dit is nu mijn centrum, maar jouw kans komt wel weer. Dan weet je dat je keihard aan de bak moet om jezelf weer in de ‘picture’ te spelen. Niemand vindt het leuk om op de bank te zitten. Maar je moet verder en op de training elke dag keihard je best doen. Zo zit ik ook in elkaar.’' Het wachten duurde lang. Maar toen Botteghin vorige week op de training geblesseerd afhaakte, wist Van Beek dat zijn moment was gekomen. Hij ging zondag voorop in de strijd in de gewonnen topper tegen PSV (2-1) en maakte ook donderdag tegen VVV-Venlo (4-1) een overtuigende indruk. ,,Al is zo’n tegengoal als verdediger altijd balen.’'

In vijf dagen tijd heeft Feyenoord de achterstand op PSV teruggebracht van dertien naar zeven punten. ,,Tegen PSV hebben we de eerste stap gezet om dichterbij te komen. Dan weet je dat je tegen VVV ook drie punten moet pakken, anders is alles voor niets geweest. Dat hebben we gedaan. Als we zo spelen, met de passie en strijd die bij Feyenoord hoort, kunnen we iedereen verslaan. Zeven punten is niet heel veel meer. Wie weet wat er nog voor moois kan gebeuren.’'