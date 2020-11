Gedupeerde ‘bekeramateurs’ krijgen financiële compensatie én startbewijs voor 2020/21

Tweede ronde

Hoe nu verder met het huidige bekertoernooi? Er zijn nog 23 (prof)clubs in de race. Negentien clubs plaatsten zich al of krijgen een bye omdat de amateurclub die zij zouden treffen uit het toernooi is. Ajax, AZ, Feyenoord en PSV stromen nu pas in. In de tweede ronde worden er zeven duels gespeeld (tussen veertien clubs dus), de overige negen teams gaan automatisch door. Zo blijven er zestien teams over, vanaf de achtste finale gaat het toernooi weer ‘gewoon’ verder. De wedstrijden in de tweede ronde zijn op 15, 16 en 17 december.