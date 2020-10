Geen fans, wel extra stadiongeluid op tv bij duels eredivisie

,,Het toevoegen van een kwalitatief goed stadiongeluid is productioneel, organisatorisch en financieel een uitdagende operatie. Binnen de mogelijkheden die we hebben kiezen we er daarom voor om het bij een aantal eredivisiewedstrijden zo goed mogelijk te doen. In plaats van een beperkte kwaliteit toe te voegen bij alle wedstrijden", zo wordt uitgelegd waarom niet alle wedstrijden voorzien worden van het stadiongeluid op televisie. ,,Bij de andere Nederlandse wedstrijden op FOX Sports maken we van de nood een deugd door meer dan ooit te laten horen wat zich echt op het veld afspeelt. We richten ons dus voornamelijk op het geluid van de spelers, trainers en scheidsrechters. Dit authentieke wedstrijdgeluid ondersteunen we daar waar nodig met een algemeen publieksgeluid.”