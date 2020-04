Geen finale, wel stuntploeg NAC, Seans tranen en de ode aan Carlo

Reuzendoder

Het in een crisis verkerende NAC steeg op 12 februari plotseling weer even boven zichzelf uit. Tegen AZ nog wel, de eredivisiesensatie van het seizoen die toen al te sterk was geweest voor Ajax, Feyenoord én PSV. Maar niet dan het NAC van de ‘vers’ aangestelde hyperactieve trainer Peter Hyballa. Fraai counterend en volledig verdiend bezorgde vooral AZ-jeugdexponent Robin Schouten de Alkmaarders een bekerkater van jewelste. En dat was al de tweede reuzenscalp van de Bredanaars. Een ronde ervoor versloeg NAC ook al de zieltogende topclub PSV (2-0).

Volledig scherm Robin Schouten en Thom Haye na een goal in Alkmaar. © ANP Sport

Sidderende Galgenwaard

Het was zo’n wedstrijd waar ze in Utrecht al zo lang handenwrijvend naar uit hadden gekeken. Zeker in het huidige seizoen waarin niet alles lukte wat was beoogd. Maar die ene wedstrijd in maart in de eigen Galgenwaard tegen Ajax maakte veel goed voor de ploeg van trainer John van den Brom. De pijlsnelle Gyrano Kerk was onhoudbaar en doelpuntenmakers Sander van de Streek en Simon Gustafon deden de Galgenwaard sidderen. Zelfs het Utrechtse Ajax-icoon Wesley Sneijder feestte mee. De club en de fel meelevende eigenaar Frans van Seumeren verdienden de finale.

Bittere tranen

Die finale was er sowieso niet gekomen voor Sean Klaiber die tegen Ajax niet alleen één van de beste wedstrijden van het seizoen speelde maar zich ook even Paul Gascoigne waande. De Engelseman zag ooit een WK-finale in rook opgaan na een gele kaart in de halve finale tegen West-Duitsland. Klaiber miste de bekerfinale door een bizarre actie in de slotminuten van de wedstrijd tegen Ajax toen dat duel allang gespeeld was. Een onnodige overtreding tegen Ajax-verdediger Nicolás Tagliafico kostte hem een gele kaart. Zijn tranen na afloop waren aandoenlijk.

Volledig scherm De ontroostbare Sean Klaiber na het duel met Ajax. © BSR Agency

Maurice Ruiter van Sparta Nijkerk

Het bekertoernooi kent door de jaren heen een aantal fraaie topscorernamen. Gekende namen als Klaas-Jan Huntelaar, Roy Makaay en Luis Suárez maar ook modale eredivisie-evergreens als Yuri Rose, Rick Hoogendorp en Jack de Gier. De topscorers van editie 2019/2020? Maurice Ruiter van Sparta Nijkerk en Tim Freriks van OFC Oostzaan. Noteer de namen en vergeet ze nooit meer. Binnenkort zijn het de niet te raden antwoorden in van die supermoeilijke voetbalquizzen.

Volledig scherm Tim Freriks (OFC) en Maurice de Ruiter (Sparta Nijkerk).

Amateursensatie

Geen bekertoernooi zonder een fraaie amateursensatie op zo’n hobbelveld onder slecht licht. Maar, het moet gezegd, dat bleef in editie 2019/2020 uit. Geen Swift, IJsselmeervogels of VVSB met wedstrijden met eeuwigheidswaarde. Wel een fraaie en lucratieve poging van Telstar in een uitverkocht huis tegen Ajax (3-4) waardoor de eerstgenoemde club weer de salarissen van de volgende maand weer kon betalen. PSV versloeg tweede divisionist GVVV pas in de verlenging en TOP Oss Katwijk na strafschoppen.

Ode aan Carlo

De overwinning in de kwartfinale op Heerenveen was voor Feyenoord de perfecte ode aan materiaalman Carlo de Leeuw die juist op die dag was overleden. De spelers lieten zich er niet door uit het veld slaan en bewerkstelligden een overwinning op Heerenveen. Toen Leroy Fer scoorde, riep Steven Berghuis duidelijk hoorbaar tegen de doelpuntenmaker dat het zo moest zijn. Dat de speler die De Leeuw het langste kende dus juist moest scoren.

Volledig scherm Feyenoord eert in Heerenveen de overleden Carlo de Leeuw. © BSR Agency

Waar was Heinrich Welling?

We hebben het dit bekertoernooi helaas zonder Heinrich Welling moeten doen, de vrolijke KNVB-man met de bloksnor die altijd in beeld komt als er geloot moet worden. ,,Maar om de wedstrijden toch goed te kunnen organiseren, heeft de KNVB op verzoek van de clubs en de autoriteiten doorgeloot. Zo moeten clubs van alles regelen, maar ook de politie moet ruim van tevoren de roosters voor de manschappen maken”, weet Welling. Allemaal hartstikke logisch en aardig van de KNVB maar wij willen volgend seizoen toch wel graag weer een loting in een rumoerige businessclub van een stadion of ander voetbalonderkomen. Mét Welling.