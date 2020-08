Geen kenmerkend krulschot, maar Robben doorstaat zijn eerste wedstrijdtest

Robben als een kind zo blij: ‘De kop is eraf, blij dat ik weer de wei in mocht’

15:24 Arjen Robben is dolgelukkig dat hij terug is op het veld. Dat zei hij na afloop van zijn rentree op de Nederlandse velden. ,,Lekker, leuk om gewoon weer een wedstrijd te spelen, want daar doe je het uiteindelijk voor.”