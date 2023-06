Geen nacompetitie voor Barendrecht: KNVB knikkert de club wegens onsportief gedrag uit play-offs

Niet Barendrecht, maar SteDoCo gaat de nacompetitie in. Barendrecht krijgt vier punten in mindering en kan daarom een terugkeer naar het hoogste niveau in het amateurvoetbal vergeten. Dat heeft de tuchtcommissie van de KNVB aan de clubs laten weten.

Barendrecht verloor zaterdag 27 mei opzettelijk met 3-4 van GVVV, terwijl de nummer 3 van de derde divisie een paar minuten eerder nog op 3-1 voorsprong stond. Barendrecht pakte door de curieuze slotfase een ticket voor de nacompetitie. Voor dat trucje wordt Barendrecht nu gestraft.

Negen dagen onderzoek had de voetbalbond nodig, de play-offs werden met een week uitgesteld en nu deed de tuchtcommissie dan eindelijk uitspraak. Net als het Noord-Hollandse HSV Heiloo in 2018 krijgt Barendrecht vier punten in mindering en speelt het daarom niet in de nacompetitie.

Geen Sparta Nijkerk, wel SteDoCo

Het opmerkelijke van het hele verhaal is dat nu niet Sparta Nijkerk - dat naar de aanklager van de KNVB stapte - maar SteDoCo de nacompetitie om een plek in de tweede divisie in mag. Barendrecht zou in theorie in beroep kunnen gaan, maar doet dat bewust niet.

Bij de Bongerdbewoners heerst enorme teleurstelling. Extra zuur is het voor Max van Dijk, Stanley Husen en Marouane Bakour. Zij vertrekken na dit seizoen bij de club en hebben hun laatste wedstrijd voor Barendrecht klaarblijkelijk al gespeeld.

Volledig scherm Marouane Bakour heeft zijn laatste wedstrijd voor Barendrecht gespeeld © foto: Carla Vos

Op de eigen site spreekt Barendrecht-voorzitter Jeroen Nagtegaal over een ‘dubbele moraal’. ,,Onze spelers en staf, die elk seizoen prestatieve doelen meekrijgen en daarop ook worden beoordeeld, strijden 34 wedstrijden lang om de nacompetitie te bereiken, dus als de laatste kans daartoe zich vlak voor tijd voordoet grijpt de ploeg die aan. Maar we zijn ook niet doof voor de kritiek dat onze opstelling niet sportief zou zijn. Ik snap die afkeuring en heb begrip voor de morele bezwaren, maar ik hoop dat onze criticasters zich ook kunnen verplaatsen in de afwegingen waar wij door de competitieopzet voor gesteld zijn.”

Het is onredelijk dat trainers en spelers door de huidige regelge­ving voor dit lastige dilemma komen te staan Jeroen Nagtegaal, Voorzitter Barendrecht

Net als een hoop andere topamateurs, hoopt Barendrecht dat de KNVB kritisch in de spiegel kijkt wat betreft de opzet van het competitiemodel. ,,Er hebben zich namelijk in de laatste speelrondes op meerdere andere velden vergelijkbare situaties voorgedaan, of teams spaarden de laatste competitiewedstrijden bewust meerdere basisspelers”, zegt Nagtegaal. ,,Het is onredelijk dat trainers en spelers door de huidige regelgeving voor dit lastige dilemma komen te staan, iets waar de tuchtcommissie in zijn uitspraak ook op wijst.”