Geen polonaise voor Dick: 'We hadden er meer moeten scoren'

,,We hebben hard gewerkt en bij vlagen goed gespeeld", zei Advocaat. ,,Maar met maar één goal verschil kan de bal altijd een keer verkeerd vallen en dan staat het gelijk. Het belangrijkste is dat we hebben gewonnen. Nu houden we zicht op andere ploegen."



Sparta heeft nog maar twee punten minder dan de ploegen boven zich op de ranglijst en de achterstand op Willem II is geslonken tot drie punten. De club maakte bovendien een einde aan een serie van acht nederlagen op rij. Advocaat, die zijn eerste drie wedstrijden verloor met Sparta, keek alweer uit naar de komende duels met FC Utrecht en PSV. ,,Door deze overwinning haken we niet meteen af als we weer een keer verliezen", zei hij.