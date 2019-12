‘Geen tijd om aan een revolutie te denken, Vitesse moet terug naar de basis’

Door Lex Lammers



Een kerel van het kamp in Emmen bestijgt de troon op Papendal. Joseph Oosting moet Vitesse uit de crisis trekken. Dat is in Arnhem na ‘Tsaar’ Leonid Sloetski letterlijk een stap in een andere wereld. De club hoopt vooral op een stap vooruit.



Oosting (47) krijgt kort de tijd. Vier weken maximaal. De Drent beschikt niet over de vereiste papieren voor het profvoetbal. Hij is door de Vitesse doorgeschoven vanuit het beloftenteam. Omdat Edward Sturing niet als interim aan de slag wil. ,,Ik was er maandagavond ook verrast door”, zegt hij.