Geen winnaar bij enerverend duel tussen NEC en Heerenveen in lege Goffert

NEC was in de openingsfase de bovenliggende partij in Nijmegen. Elayis Tavsan, Jordy Bruijn en Okita kregen kansen, maar wisten niet te scoren. Na een halfuur spelen kwam Heerenveen beter in de wedstrijd, maar op een kopbal van Raim Kaib na bleven grote kansen voor de bezoekers uit.



Vlak na rust kwam de thuisclub in de opnieuw lege Goffert op voorsprong. Na geklungel in de Friese defensie kon Ali Akman vrij uithalen. Dat deed hij dan ook, na een assist van Jordy Bruijn. Even eerder had Tibor Halilovic aan de andere kant nog de lat geraakt, bij iets dat leek op een opleving van Heerenveen.