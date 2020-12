Geen WK onder 20 voor talenten Oranje

Officieel: Club Brugge bevestigt komst 'top­spits’ Bas Dost

18:22 Bas Dost verruilt Eintracht Frankfurt per direct voor Club Brugge. De 31-jarige Nederlandse spits komt zal vanaf de start van de tweede seizoenshelft voor de Belgische club uitkomen. In Duitsland had Dost, achttienvoudig international van Oranje, nog een contract tot medio 2022.