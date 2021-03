Geen wonder dat Tadic razend werd op Dumfries: Pussy, dat is veel te lief

Schmidt ziet ondanks domper progressie bij PSV: ‘Moeten het alleen eerder afmaken’

28 februari PSV-trainer Roger Schmidt vond dat zijn elftal zondag tegen Ajax (1-1) recht had op de zege. ,,We hadden het eerder af moeten maken. We kregen kansen op een tweede of derde treffer”, aldus de Duitser, die tevreden was over het optreden van zijn ploeg.