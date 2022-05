Geen zorgen bij Arne Slot om blessure Malacia: ‘Zorgelijk wil ik het niet noemen’

Tyrell Malacia ontbreekt zondag bij de laatste competitiewedstrijd van Feyenoord tegen FC Twente. De verdediger kampt met een hamstringblessure en moet verstek laten gaan, maakte de club op de website bekend. Of Malacia kan meespelen in de Conference League-finale tegen AS Roma is nog niet zeker.

Of trainer Arne Slot zich zorgen maakte om Malacia? ,,Het woord zorgelijk zou ik niet in de mond willen nemen. Het is jammer dat Tyrell er niet bij is tegen Twente, maar we hebben wel de verwachting en goede hoop dat hij volgende week weer meetraint om bij de finale weer beschikbaar te zijn”, antwoordde Slot op de persconferentie.

Malacia liep zijn kwetsuur op in het duel met PSV (2-2). ,,Het is geen acuut moment geweest, anders had hij die wedstrijd ook niet uit kunnen spelen. Hij heeft wel de klachten van die wedstrijd meegenomen. Toen hij op het veld stond, kwam hij erachter dat hij toch nog wat klachten had", zei Slot, die Reiss Nelson zag terugkeren op het trainingsveld. De aanvaller was de voorbije dagen niet helemaal okselfris.

Rentree Bijlow?

Of doelman Justin Bijlow nog gaat spelen bij Feyenoord dit seizoen, liet Slot in het midden. ,,Hij traint kei- en keihard om weer terug te komen. Omdat dat zijn karakter en mentaliteit is. Hoe dat de komende weken uit gaat pakken, dat moeten we heel rustig en professioneel bekijken. We leggen hem geen enkele druk op. Hij zit in een revalidatietraject.”

Volledig scherm Justin Bijlow. © EPA

Derde plek

Feyenoord eindigt hoe dan ook als derde in de eredivisie waardoor de Rotterdammers volgend seizoen meedoen aan de voorrondes van de Europa League. Als Feyenoord de Conference League wint, op 25 mei in Tirana, dan plaatst het zich direct voor de groepsfase. Volgende week gaat Slot met zijn ploeg naar Portugal om zich daar voor te bereiden op de eerste Europese finale in twintig jaar.

Bondscoach Louis van Gaal heeft Malacia wel opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal voor de vier Nations League-wedstrijden in juni.