Geertruida en Van Dijk showen nieuwe shirt én openen fanshop

Joris van Dijk, exact twee weken in dienst als commercieel directeur van Feyenoord en speler Lutsharel Geertruida wezen de eerste bezoekers de weg naar de winkel waar vanaf vandaag de shirts verkrijgbaar zijn.



,,Een mooi moment, mooi ook dat Lutsharel Geertruida zijn vakantie wilde onderbreken om hier bij te zijn’’, zei Van Dijk. ,,Zoals iedereen weet heeft Feyenoord de verkoop van shirts in eigen beheer. Met zes fanshops en een webshop wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om een shirt aan te schaffen. Dat het ook in het Maasstad Ziekenhuis kan is mooi We kunnen nu structureel kracht brengen op een plek waar dat nodig is: in het hart van de zorg.’’



Van Dijk begin deze maand als nieuwe commercieel directeur. De 46-jarige Hagenaar werd weggeplukt bij attractiepark Madurodam. ,,Bij Madurodam had ik het naar mijn zin. Maar Feyenoord meldde zich en ik kan dat onmogelijk niet doen. Het zijn uitdagende tijden, we zullen op commercieel gebied inventief en creatief te werk moeten gaan. Dat gaat lukken.’’