Gelaten Owen Wijndal na nederlaag AZ: ‘Het was gewoon niet goed genoeg’

De 2-0 nederlaag van AZ door Ajax in de halve finale van de TOTO KNVB Beker is volgens aanvoerder Owen Wijndal terecht. ,,We kregen in het begin niet goed druk erop. Ajax kreeg ruimte op het middenveld en we creëerden niks’’, aldus de verdediger tegenover ESPN.

De frustraties bij Wijndal waren ook na afloop nog niet verdwenen. ,,We hadden met meer lef moeten spelen. We stonden niet goed, moesten snel keuzes maken en dat was vandaag lastig. Het klopte vandaag niet. In de rust hebben we dat omgezet, krijgen we er beter druk op, maar creëren we nog steeds geen kansen. Ajax stond stabiel, er was moeilijk doorheen te spelen. We waren niet goed genoeg vandaag.’’

Lees ook Ajax wendt in grimmig bekerduel met AZ mini-crisis af en staat in finale

Ook over de opstootjes was Wijndal duidelijk: ,,Ajax was daar slimmer in. Als je achterstaat moet je daar niet intrappen. Dat doen we wel en dat is gewoon kut.” Eén van die provocaties van Ajax was dat ze bij rust lang wachtten tot ze de kleedkamer weer uit kwamen. Wijndal: ,,Ik vind dat de scheidsrechter daar misschien moet ingrijpen. Maar wat kan je daaraan doen? Je kan wel de kleedkamer in gaan, maar je kunt ze er niet één voor één uit de kleedkamer slepen.”

Wijndal was niet bezig met een transfer naar Ajax. ,,Ik ben gewoon van AZ, we hebben een goed team, maar het was vandaag niet goed genoeg.”