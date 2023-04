Gelderse derby: Vitesse nog zonder Phillip Cocu, Oussama Tannane twijfelgeval bij NEC

Phillip Cocu van Vitesse ontbreekt zondag nog bij de Gelderse derby in de eredivisie tegen NEC. De coach van de Arnhemse ploeg is nog niet voldoende hersteld van een operatie na een blindedarmontsteking.

Cocu moet vanwege complicaties nog een paar dagen in het ziekenhuis blijven. Chris van der Weerden zal hem zondag op de bank vervangen. Dat deed hij vorige week ook tijdens de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles, waarin Vitesse voor het eerst in bijna twee maanden een zege boekte (2-0).

De 52-jarige Cocu werd vorige week vrijdag geopereerd vanwege een acute blindedarmontsteking. Hij mocht in het weekend naar huis, maar werd een dag later weer in het ziekenhuis opgenomen vanwege complicaties. Als hij is hersteld, pakt Cocu zijn werk bij Vitesse gefaseerd weer op.

,,Ik hoop spoedig weer zelf op het veld te kunnen staan, maar voor nu moet ik mijn gezondheid voorrang geven. Ik wens de staf, spelers, collega’s en supporters dit weekend veel succes in de Gelderse derby”, aldus Cocu.

Tannane

Het is nog onzeker of NEC zondag kan beschikken over Oussama Tannane. De Marokkaanse spelmaker liep twee weken geleden tegen PSV een hamstringblessure op. Tannane ontbrak daardoor vorige week tegen FC Emmen (0-0) en traint nog altijd niet volledig mee met de selectie van trainer Rogier Meijer.

De 29-jarige Tannane is dit seizoen de smaakmaker van NEC. Hij maakte in de eredivisie zes doelpunten en gaf negen assists. In de laatste twee wedstrijden die hij speelde, tegen RKC en PSV, scoorde de Marokkaan steeds twee keer.

