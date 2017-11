Gelegenheidsback Luckassen: Hele lekkere driepunter

Fabian Sporkslede 'Sorry dat ik niet spraakzaam ben, dit doet écht pijn'

12:47 Het was een opvallend moment, gisteravond in de catacomben van het Rat Verlegh Stadion. Nadat hij zijn verhaal had gedaan over het pak rammel (0-8) dat NAC van Ajax had gekregen, klampte Fabian Sporkslede de verslaggever nog even aan en bood zijn excuses aan. ,,Sorry”, zei de rechtsback van NAC. ,,Sorry dat ik niet zo spraakzaam ben, maar dit doet écht pijn.”