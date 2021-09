Gelijkspel voor Oranje in Noorwegen bij terugkeer Van Gaal

Oranje heeft niet kunnen winnen bij de terugkeer van Louis van Gaal als bondscoach. De uitwedstrijd bij Noorwegen eindigde in 1-1. Het goede nieuws voor Oranje was dat Turkije en Montenegro ook gelijkspeelden, waardoor de onderlinge verschillen klein blijven in groep G.

Door Maarten Wijffels



Voor een zelferkende ‘slowstarter’ is Louis van Gaal in stijl begonnen aan zijn derde termijn als bondscoach. In en tegen Noorwegen had Oranje wel het balbezit, maar totaal geen overtuiging. Eén geluk: de grootste concurrent Turkije won ook niet.



Het gezicht van Memphis Depay in de slotfase vertelde het verhaal van een teleurstellende avond in Oslo. Het was de slotfase van de wedstrijd, en weer strandde een aanval nog voordat de bal überhaupt de spits van Oranje in de doelmond had bereikt. Zelfs een slotoffensief zat er niet echt in op de eerste avond van het tijdperk Louis III. Met 1-1 leed Oranje alweer het tweede puntenverlies in vier duels in de WK-kwalificatie.

De Noren vierden het punt als een zege. En geef ze eens ongelijk. Oranje had negentig minuten het initiatief, maar op de eindbalans waren ze net zo bedeeld met goede kansen, inclusief een goal en een schot op de paal van uitblinker Erling Haaland.

Volledig scherm © EPA Er waren bij de start van Louis van Gaal als bonscoach veel dingen om benieuwd naar te zijn. Terug naar 4-3-3 als speelwijze, zou dat meer houvast bieden dan 5-3-2? Er was de vuurdoop voor Justin Bijlow, de eerste debuterende Feyenoord-keeper in Oranje sinds Ed de Goey bijna dertig jaar terug. Cody Gakpo, dodelijk schutter bij PSV, nu ook op dit podium? Maar ook gewoon het totaalbeeld: wat straal je uit als team? Is er veerkracht na tegenslag? ,,Tegen Tsjechië gingen we niet als team op zoek naar de oplossing, maar als individuen’’, zei vice-aanvoerder Wijnaldum deze week over de laatste interland, het misbaksel tegen Tsjechië op het EK.

Tegenslag

Tegenslag kwam er al meteen weer binnen 20 minuten. In die toch beperkte periode was Erling Haaland al bij drie grote kansen betrokken. Het zal ook voor Van Gaal de grootste uitdaging blijven: Hoe ban je de defensieve kwetsbaarheid uit tegen ploegen die jou met alle liefde 60 tot 70 procent van het balbezit gunnen en dan dodelijk counteren? Of het nou tegen pak ‘m beet Mexico is. Of Wit-Rusland, Turkije of de Noren; het ligt elke wedstrijd wel een paar keer wagenwijd open bij Oranje. Elke tegenstander ruikt zijn kans.

Nou moet wel gezegd: de 1-0 van Haaland was puur het gevolg van een persoonlijke fout. Na een afgeslagen corner van de Noren bleef Cody Gakpo te lang hangen. Hij hief daarmee buitenspel op en met dat cadeautje wist Haaland wel raad: 1-0

Sleutelspelers

Aan de overkant kwam Oranje zelf ook tot kansen. In de 4-3-3 probeerde Van Gaal de condities voor zijn sleutelspelers zo gunstig mogelijk te krijgen. Dat betekent bij hem: Frenkie de Jong vanaf nu altijd centraal op het middenveld, kort voor de verdediging. En Wijnaldum en Davy Klaassen als lopende mensen rond spits Depay. ,,Want dat heeft Memphis dat nodig’’, zei hij.

Het was Klaassen die na 36 minuten voor de gelijkmaker zorgde. De Ajacied prikte in de doelmond raak bij zo’n moment dat hij was bijgesloten tijdens een aanval over de rechterflank. Ook betrokken bij de goal was Steven Berghuis. In 4-3-3 kreeg hij gisteren als eerste rechtsbuiten de kans, maar overtuigend? Nee, daarvoor was het te slordig aan de bal. Meeverdedigen deed hij gedisciplineerd. Meteen na rust zette Van Gaal het om. Gakpo verhuisde van links naar rechts, Donyell Malen kwam erin op links en Berghuis kon douchen.

Hoe langer de 1-1 op het bord bleef, hoe meer de vraag opborrelde hoe Van Gaal zou wisselen. Ook hij mag dat voor het eerst in zijn loopbaan elke interland vijf keer doen. Maar hij bracht pas in de slotfase nog verse troepen in. In de 93ste minuut was er nog een goede kans voor invaller Denzel Dumfries, maar hij wist de bal er niet in te frommelen.

Eén geluk was er wel: de 1-1 was pas echt een probleem geweest als Turkije wél gewonnen had. Maar ook de koploper in de poule van Oranje morste punten, want Montenegro maakte in de 97ste minuut nog gelijk. Daardoor blijft alles nog open op de hobbelige route naar het WK, die Oranje zaterdag vervolgt thuis tegen Montenegro. Volgende week dinsdag komt Turkije ook nog op bezoek in de Johan Cruijff Arena, waar Oranje zich wil revancheren van de pijnlijke 4-2 nederlaag in Istanbul in maart.

De stand in Groep G

1. Turkije - 8 punten

2. Nederland - 7 punten

3. Montenegro - 7 punten

4. Noorwegen - 7 punten

5. Letland - 4 punten

6. Gibraltar - 0 punten

