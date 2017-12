Gemeente verbiedt PSV de kachel aan te zetten

Video Feyenoord denkt na over directe terugkeer Gustafson

17:51 Feyenoord denkt na over een terugkeer van Simon Gustafson in de Kuip. De Zweed is op huurbasis gestald bij Roda JC, maar contractueel heeft Feyenoord de mogelijkheid om hem halverwege het seizoen terug te halen naar Rotterdam. ,,Hoe serieus die optie is?’’ zegt trainer Giovanni van Bronckhorst. ,,Die is altijd serieus, want anders nemen we die optie niet op in het contract. We gaan daar over praten als de competitie stil ligt.’’