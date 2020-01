Genoeg aan 27 minuten? Geen club scoorde vaker in eerste halfuur dan Feyenoord

In de twintig eredivisieduels die Feyenoord speelde, scoorde de ploeg zestien keer in de eerste dertig minuten. Alleen koploper Ajax kan dat dit seizoen evenaren. In totaal maakte Feyenoord dit seizoen 38 doelpunten in de eredivisie. Dat betekent dat het 42,1% van de treffers in het eerste halfuur maakt.