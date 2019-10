‘George Best tikte Willy van de Kerkhof helemaal scheel’

De laatste keer dat Noord-Ierland naar de Kuip kwam, stal de al afgeschreven George Best de show. ,,Hij liet nog even zien wat hij allemaal kon’’, zegt Arie Haan over de roemruchte avond in 1976 waarop Oranje op 2-2 bleef steken.

Door Wietse Dijkstra

Net als komende donderdag, als Noord-Ierland voor het eerst sinds het legendarische duel tussen Johan Cruijff en George Best weer in Rotterdam speelt, was het Nederlands elftal 43 jaar geleden zwaar favoriet. De eerste wedstrijd in de kwalificatie voor het WK van 1978 leek een formaliteit. Ook voor de Noord-Ieren. ,,Als je de zaak realistisch bekijkt, dan hebben we geen enkele kans’’, sprak hun bondscoach Danny Blanchflower vooraf.

Volledig scherm Johan Cruijff wisselt vaantjes uit met de Noord-Ierse aanvoerder Allan Hunter. © Nationaal Archief

Het liep op 13 oktober 1976 even anders. ,,Het was de wedstrijd waarin Willy van de Kerkhof helemaal scheel getikt werd door Best’’, weet Arie Haan nog. ,,Daar hadden we niet op gerekend.’’

Want Best, hoewel nog maar 30 jaar oud, werd in Nederland door niemand nog serieus genomen. ,,Ik was fan van hem’’, zegt Wim Rijsbergen. ,,Best was als speler van een jaar of 18 bij Manchester United al een geniale voetballer. Maar in die tijd stond hij meer in de krant omdat hij weer een of andere Miss World een beurt had gegeven dan dat hij op het veld had gescoord.’’

Best dronk bovendien meer dan goed voor hem was. Dat hij in de aanloop naar zijn eerste interland in drie jaar tijd als speler van Fulham rood had gekregen in een wedstrijd tegen Southampton waarin hij niet vooruit te branden was, nam ook het laatste beetje angst voor de wereldster van weleer weg. Dit zou een makkie worden voor Oranje.

Niet dus. In no time stond het in de Kuip 0-1 door een kopbal van Chris McGrath na een door Best opgezette aanval. Met zijn Beatle-coupe dolde de aanvaller niet alleen Van de Kerkhof, hij speelde ook Johan Cruijff door de benen. Dat had hij voor de wedstrijd al aangekondigd toen journalist Bill Elliott hem naar de absolute vedette van Oranje vroeg. Of Cruijff de betere van de twee was, wilde Elliott weten. Daar moest Best hard om lachen: ‘you’re kidding, aren’t you?’, waarna hij de verslaggever beloofde om Cruijff te poorten.

Volledig scherm Johan Cruijff glipt langs de Noord-Ierse verdediger Allan Hunter. © ANP

Na vijf minuten was zijn missie geslaagd, al zijn er geen beelden meer die dat kunnen bewijzen. Het doet aan de anekdote weinig af. Volgens de overlevering was Best, die later ook nog Johan Neeskens door de benen zou spelen, niet te houden in de Kuip.

,,Dat we 2-2 speelden was natuurlijk klote’’, zegt Haan. ,,Maar wat me vooral is bijgebleven is dat Best fantastisch speelde. Hij zat al aan het einde van zijn loopbaan, maar die wedstrijd liet hij nog even zien wat hij allemaal kon. En dat was een hoop.’’