Georginio Wijnaldum na buikgriepklachten bij Oranje: ‘Ik dacht dat het ging om een grap’

Met videoGeorginio Wijnaldum had aanvankelijk het idee dat hij in de maling werd genomen toen hij hoorde van de buikgriepklachten bij enkele Oranje-internationals deze week. ,,Ik dacht dat het ging om een grap. De jongens meldden zich af op de groepsapp, eerst Sven Botman en daarna Joey Veerman. Pas bij het ontbijt merkte ik dat het echt waar was. Maar dan nog mogen we onze fouten niet zo laten afstraffen", zei hij na het duel met Frankrijk ( 4-0 ).

Wijnaldum wil ook de absentie van een aantal gevestigde namen niet als oorzaak aanwijzen voor de afstraffing in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk. ,,Ik wil niet echt kijken naar de afwezigen. Natuurlijk weten we wat Frenkie de Jong kan brengen en wat voor soort voetballer hij is. En Cody Gakpo is dreigend en kan voor goals zorgen, terwijl Matthijs de Ligt het goed doet bij Bayern München”, zei de 32 jaar oude Wijnaldum. ,,Maar als je ziet hoe we de goals weggeven, dan heeft dat niks te maken met kwaliteiten.”

Wijnaldum vormde een middenveld met Marten de Roon en Kenneth Taylor. Al vroeg ging het mis op het middenveld, waar balverlies werd geleden, waarna Antoine Griezmann in de tweede minuut voor het openingsdoelpunt kon zorgen. Het bleek de opmaat voor een pijnlijke avond voor Oranje. ,,Het verliep precies zoals zij het wilden. Ik had zeker meer verwacht van mijn terugkeer in Oranje. Maar ik geloof zeker in 4-3-3, dat is het systeem waar ik me het fijnst in voel. Daar kunnen anderen anders over denken.”

Voor Wijnaldum was het zijn eerste interland in een jaar tijd. In maart van vorig jaar deed hij voor het laatst mee in de oefenwedstrijd tegen Duitsland (1-1). De middenvelder van AS Roma liep vorig jaar een scheenbeenblessure op en miste het WK in Qatar. Koeman besloot hem weer bij Oranje te halen.

Nathan Aké wilde niet te hard oordelen. Volgens de verdediger van Manchester City heeft Oranje tijd nodig, zeker na de onrustige aanloop naar het duel met de Fransen. ,,Het was niet de perfecte voorbereiding, ook omdat het een korte week was. We hebben niet heel lang met elkaar gehad deze week en hebben maar één keer tactisch kunnen trainen. We hebben tijd nodig, maar die tijd krijg je kennelijk niet”, zei Aké (28).

,,Maar we hebben wel een nieuwe bondscoach, die wil iets nieuws proberen. Daar hebben we nog niet heel veel tijd voor gehad. Ik denk dat dat allemaal komt en vind dat we nu niet te hard van stapel moeten willen lopen. Het was geen beste wedstrijd tegen een goede tegenstander, maar we moeten gewoon vooruitkijken.”

Aké had het in het Stade de France lastig met de sterke voorhoede van de Fransen, geleid door Kylian Mbappé. ,,Als je een wedstrijd zo begint, dan wordt het een heel lastige avond. Met hun kwaliteiten slachten ze je dan helemaal af. Ze wachten dan op de counter en dan zie je dat elke counter wel gevaarlijk wordt. Dan moet je gewoon zorgen dat het geen hoge uitslag wordt. Het krachtsverschil is gewoon te groot op dit moment. Maar we moeten kijken wat we beter moeten doen en hiervan leren. We kunnen wel naar het niveau van Frankrijk toe groeien, maar we hebben nog veel te verbeteren. We moeten niet te negatief zijn na één wedstrijd en bij elkaar blijven. We hebben sessies en wedstrijden samen nodig.”

