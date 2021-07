Georgisch avontuur voor Twentse doelman Spenkelink

De 24-jarige Spenkelink speelde in het amateurvoetbal bij NEO in Borne. Hij kwam daarna in Nederland uit in de jeugd van FC Twente, voor Jong Go Ahead Eagles en Jong PSV. FC Locomotive Tbilisi, dat uitkomt in de hoogste competitie van Georgië, wordt niet zijn eerste buitenlandse avontuur. In 2019 was Spenkelink in Zweden actief bij Karlstad BK.