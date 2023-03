Gernot Trauner verlengt contract bij Feyenoord: ‘Was een makkelijke beslissing’

,,Dit is een speciale dag voor mij en mijn familie", zegt Trauner tegen de clubsite. ,,Feyenoord voelt als mijn tweede thuis en ik voel me hier enorm gewaardeerd. De club spreekt vertrouwen in mij uit door langer met me door te willen en de supporters staan vanaf het eerste moment achter me. Je ergens op je plek voelen is een belangrijke graadmeter en dat is honderd procent het geval bij Feyenoord. Verlengen was wat dat betreft een makkelijke beslissing.”