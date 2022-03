Geschorste Danny Buijs kritisch op zichzelf: ‘Sjongejonge, waarom doe je dat nou?’

Dat trainer Danny Buijs van FC Groningen moeite heeft om zich langs de lijn in te houden tegenover de arbitrage, is alom bekend. Hij moet zijn gedrag bekopen met een schorsing, uitgerekend in De Kuip tegen Feyenoord. ,,Ik ben al een stuk rustiger dan pakweg tien jaar geleden.’’

Woedend sloeg Buijs vorige week in de slotfase van het duel met Willem II de bal weg. Een penalty had FC Groningen in zijn ogen moeten krijgen na vermeend hands van Wessel Dammers, maar scheidsrechter Martin van den Kerkhof zag er niets in. Toen even later de bal in de richting kwam van de oefenmeester, mepte hij deze uit frustratie richting de cornervlag. Hoofdschuddende toonde de arbiter hem de gele kaart.

Het was de vierde prent voor Buijs dit seizoen en dus is hij geschorst voor het duel van zaterdagavond tegen Feyenoord. Dat is overigens een primeur: in de eredivisie heeft nog geen trainer een wedstrijd gemist door vier gele kaarten. Sinds coaches en andere begeleiders door scheidsrechters op de bon geslingerd kunnen worden (2019), overkwam dat Buijs al negen keer.

Buijs vindt de schorsing ‘vervelend’. ,,Van de vier gele kaarten dit seizoen, zijn sowieso twee heel dom’’, erkent hij in aanloop naar het duel in De Kuip tegen Feyenoord. ,,Ook al was het hands bij Willem II, zo reageren is gewoon dom. Ik raakte geïrriteerd door de uitleg van de scheidsrechter en vervolgens komt de bal mijn kant op. Zodra het gebeurd is denk ik al: sjongejonge, waarom doe je dat nou?’’

De oefenmeester is daarom kritisch op zichzelf. ,,Als mensen fouten maken, dan praat je erover in de hoop dat het niet weer gebeurt. Ik ben uiteindelijk degene die het gesprek moet voeren. Je moet ook tegen jezelf de waarheid kunnen zeggen. Ik heb niet het karakter dat ik snel excuses zoek, maar ik kan gelukkig wel hard zijn voor mezelf. Ook op de mindere punten zal ik mezelf moeten ontwikkelen. Natuurlijk zit het in mijn karakter en daarom is het ook mijn valkuil, al merk ik wel dat ik al een stuk rustiger ben dan pakweg tien jaar geleden.’’

Na dit seizoen trekt de Alblasserdammer de deur in het Noorden achter zich dicht. Zijn aflopende contract wordt niet verlengd en een nieuwe club heeft hij nog niet. ,,Ik moet erover nadenken waar ik wil werken’’, zegt Buijs. ,,In Nederland wordt minder snel uitbundige emotie geaccepteerd. Dat maak ik op uit feedback die ik krijg van de vierde official. Die zegt: ‘Je moet emotieloos zijn’. In Zuid-Europa en Zuid-Amerika zie je meer temperament dan in Noord-Europa. In zijn algemeenheid probeer ik daar wel naar te kijken.’’

Tegen Feyenoord, de club waarvoor hij warme gevoelens koestert, moet Buijs de coaching overlaten aan assistent Adrie Poldervaart. Het opnemen tegen oud-klasgenoot Arne Slot, met wie Buijs de trainersopleiding afrondde, ziet hij als een uitdaging. ,,Ik probeer ons voor te bereiden op de speelwijze van Feyenoord, maar Slot is wel een trainer die met nieuwe dingen komt. Dat triggert mij ook weer. Hebben wij ons goed voorbereid of verrassen zij ons? Ik verwacht in ieder geval dat ze vanaf het begin gaan stormen.’’