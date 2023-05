Getafe-gedrag Ajax- en PSV-spelers stuit op weerzin: ‘Hierdoor stromen de stadions straks leeg’

Willem van Hanegem: ‘Edson Álvarez is helemaal geen bijzondere speler hoor’

Mocht Arne Slot vertrekken komende zomer, of wellicht het jaar daarna, dan heeft Willem van Hanegem het idee dat zijn ideale opvolger al rondloopt in de Kuip. In de nieuwe aflevering van de AD Willem & Wessel podcast legt hij uit dat volgens hem assistent-coach Sipke Hulshoff een van de drijvende krachten is achter het huidige succes.