Gevoelig verlies clubeigenaar NAC: overnameplan City Football Group officieel afgekeurd

Geheel in lijn met de ontwikkelingen van de laatste weken, met het aanhoudende supportersprotest als meest tastbare tegengeluid, is het overnameplan van City Football Group afgeschoten. Donderdagavond heeft Stichting NOAD officieel haar veto uitgesproken. Daarmee is de overname van NAC door het wereldwijde voetbalnetwerk van de baan.

Het blokkeren van City Football Group (CFG) is een nederlaag van formaat voor Wim van Aalst. De grootste van de drie grootaandeelhouders van NAC heeft de afgelopen weken hemel een aarde bewogen om NAC te verkopen aan CFG. In twee brieven gericht aan de overige zeventien aandeelhouders, goed voor ongeveer 31 procent van de aandelen, hield hij een vurig pleidooi waarom City de beste optie is voor NAC. Over de schaduwzijden van het City-project zei Van Aalst niets.

Als alternatief voor City Football Group draagt Stichting NOAD een Bredaas collectief van lokale ondernemers aan. Karel Vrolijk is een van de financiële pijlers van de groep. Ook onder andere Jasper Vreugdenhil (Brand Masters) en Jasper van Eck (Kasparov) participeren. Met een initiële som van 12 miljoen wil euro wil het collectief op termijn de aandelen teruggeven aan de club.

In een laatste wanhoopsdaad om Stichting NOAD te overtuigen vóór het overnameplan van City te stemmen, belegde clubeigenaar Van Aalst dinsdag een vergadering met aan zijn zijde Robert Maaskant. De oud-trainer van NAC is vanwege zijn jarenlange contacten met Manchester City gevraagd alle partijen nader tot elkaar te brengen. Zonder resultaat.

Drie keer akkoord

De cultuurbewakers Walter Clement (jeugdopleiding), Sjoerd van Fessem (Clubraad), Hubert Baardemans (oud-NAC) en Peter Daalmans (museum) zijn niet te vermurwen. Ook niet na een op voorspraak ingelast onderhoud met de raad van commissarissen (rvc) donderdagavond. Het toezichthoudend orgaan, benoemd door de grootaandeelhouders, is positief over City Football Group en wilde in overeenstemming met Stichting NOAD een gezamenlijke standpunt uitdragen. Twee maanden geleden haalde de rvc nog zonder medeweten van NOAD bouwondernemer Vrolijk uit het overnameproces omdat er zich andere voorstellen hadden aangediend. Waaronder dus City Football Group. Tot onbegrip van Stichting NOAD.

Tien maanden nadat NAC te koop is gezet, blijkt ook de derde overeenkomst tussen Van Aalst en een kandidaat-koper, in dit geval CFG, dus niets waard. In oktober sloot de grootaandeelhouder een akkoord met Global Football Corporation. De Amerikaanse investeringsmaatschappij zou 7,25 miljoen euro betalen voor het complete aandelenpakket. Vervolgens kwam Van Aalst in januari tot een mondelinge overeenkomst met Vrolijk met een prijs van 7 miljoen euro voor de aandelen. En in maart was het de beurt aan City Football Group. Het concern had een bedrag van 7,1 miljoen euro over om de aandeelhouders uit te kopen.

Mislukking

Om uitlopende redenenen kwam het geen enkele keer tot een definitieve deal. Het verkoopproces van NAC heeft veel kenmerken van een mislukking. Talloze deadlines zijn verlopen. Afspraken geschonden. Beloften gebroken. Gezamenlijke overeenkomsten verlopen. En spelregels zonder uitleg veranderd. Vijf weken voor de finale van de play-offs, het officieuze sluitstuk van het seizoen, moet een recent opgetuigd collectief van Bredase lokale ondernemers redding brengen.

De vraag of Van Aalst zijn goedkeuring verleent aan het alternatief zoals is aangedragen door Stichting NOAD, zal de komende tijd beantwoord gaan worden. Als de eigenaar het alternatief afwijst, kan een impasse zonder precedenten ontstaan. Pas als Van Aalst instemt met de nieuwe partij kan het eindeloze verkoopproces worden afgerond.