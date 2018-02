Gevoelstemperatuur van -15 kan doorgaan bekerduels dwarsbomen

Door Wietse Dijkstra De halve finales van de KNVB-beker gaan vooralsnog gewoon door. Maar gezien de weersverwachtingen hadden de beide duels niet veel slechter gepland kunnen zijn. ,,Woensdag is de koudste dag van deze vorstperiode’’, zegt Wilfred Janssen van Weerplaza. ,,Met een krachtige wind uit het noord-oosten kom je overdag al op een gevoelstemperatuur van min tien.’’ Als er in Alkmaar (18.30 uur) en Rotterdam (20.45 uur) wordt afgetrapt, is het uiteraard nog een stuk kouder. Leuk is anders voor de supporters. Janssen: ,,’s Avonds wordt het tussen de -3 en -6. Met windkracht vijf zit je dan rond een gevoelstemperatuur van -15."

En dan wordt het kritiek. Want onder de -15 kan er niet meer worden gevoetbald, zo is eerder deze eeuw door de bondsarts van de KNVB bepaald. Met dergelijke temperaturen is het voor supporters namelijk niet verantwoord om negentig minuten op de tribune te zitten. Bij -15 loop je je na een uur al kans op lichte bevriezingsverschijnselen.



,,De verwachting is dat de kou geen belemmering zal vormen voor de spelers en/of de velden, maar eventueel wel voor supporters’’, zegt KNVB-voorlichter Bram Groot. ,,Supporters zitten op de tribune nagenoeg stil en ook met hen moet rekening gehouden worden. Vanuit de KNVB is al contact opgenomen met Meteo Consult over de weersverwachting van aankomende woensdag. Voorlopig lijkt de gevoelstemperatuur niet onder de -15 te gaan", aldus Groot. ,,Als de temperatuur toch kouder wordt, dan zal de situatie opnieuw beoordeeld worden en dit zal uiteraard in goed overleg gaan met de thuisspelende clubs.’’