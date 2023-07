Gigantische blunder keeper Gerónimo Rulli in oefenduel Ajax

Exclusief interview Frank de Boer klaar met druk en stress: ‘Ik wil niet meer lijden om te leiden’

Frank de Boer is klaar met de spotlights. Na zijn ontslag als bondscoach trok hij zich terug in Marbella en concludeerde hij: ‘Ik wil voortaan leven in plaats van geleefd worden’. Dat stelt de kersverse trainer van Al Jazira in een openhartig interview.