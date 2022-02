Gigantische blunder Mvogo wordt PSV fataal tegen AZ: zeer duur puntenverlies in titelstrijd

Door Chris Ottens



De keepersproblemen bij PSV? Die duren maar voort. In de week dat Schmidt zijn vertrek aankondigde, kwam hij in de topper tegen AZ met een opvallende wissel: doelman Drommel werd gepasseerd, Mvogo keerde weer terug onder de lat. Een keuze die achteraf dramatisch uitpakte, want uitgerekend Mvogo ging in de fout en leidde de 1-2 van AZ in.