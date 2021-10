Go Ahead bij zege naast Heracles

Joshua Zirkzee: balend in Italië, blunderend tegen Ajax, nu gids van Jong Oranje

11 oktober Joshua Zirkzee is net twintig maar heeft al een voetballeven achter de rug. In 2021 alleen al baalde de spits in Italië, blunderde hij in Duitsland, verbaasde hij België en gidste hij Jong Oranje, met wie hij morgen Wales ontvangt, naar twee zeges. Na tal van wendingen krabbelt Zirkzee weer op.