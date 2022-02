Go Ahead Eagles in halve finale tegen Ajax of PSV, debuut Bony voor NEC van korte duur

KNVB-bekerGo Ahead Eagles speelt begin maart in de halve finale van de TOTO KNVB Beker thuis tegen Ajax of PSV. De ploeg van Kees van Wonderen won vanavond in de kwartfinale met 0-2 bij NEC, waar de nieuwe spits Wilfried Bony een veelbelovend maar kort debuut kende.

Go Ahead Eagles kwam na 19 minuten op voorsprong in het Goffertstadion in Nijmegen, waar voor het eerst sinds de derby tegen Vitesse op 17 oktober weer publiek welkom was. Luuk Brouwers schoot overtuigend raak van elf meter. Zeven minuten later maakte Giannis Botos de 0-2, waarna de 4350 toeschouwers in Nijmegen wisten dat het een heel lastig karwei zou gaan worden voor NEC.



Met de komst van Jonathan Okita en debutant Wilfried Bony kwamen de wedstrijd en het publiek nog wel los, maar de 33-jarige spits scoorde niet met zijn eerste balcontact voor zijn nieuwe club. Andries Noppert tikte het schot van de Ivoriaan knap uit de hoek, tot grote teleurstelling van Bony en het publiek in Nijmegen.

Daarna liet de voormalig topscorer van de eredivisie (31 goals in 2012/2013 voor Vitesse) zich nog een paar keer zien als actief aanspeelpunt, maar in de 83ste minuut moest hij het veld verlaten met een hamstringblessure. Bony kreeg pas vlak voor de wedstrijd zijn werkvergunning, nadat hij al wel twee weken had meegetraind bij NEC. Zijn laatste wedstrijd dateerde echter al van 9 september 2020, ruim anderhalf jaar geleden dus. In november 2020 liet hij zijn contract bij Al-Ittihad in Saudi-Arabië ontbinden om op zoek te kunnen naar een nieuwe club, waarna hij twee weken geleden terugkeerde in Gelderland.

In het laatste halfuur kreeg NEC genoeg kansen op de aansluitingstreffer, maar er werd niet gescoord en dus ging Go Ahead uiteindelijk nog vrij eenvoudig richting de halve finale.

Zaterdagavond is de loting voor de halve finales van de KNVB-beker, die op dinsdag 1 en woensdag 2 maart gespeeld gaan worden. De finale is op zondag 17 april, zoals altijd in de Kuip in Rotterdam.

AZ won gisteravond met 0-4 bij RKC Waalwijk. PSV (4-0 tegen NEC) en Ajax (5-0 tegen Vitesse) plaatsten zich ook overtuigend voor de halve finales. Het was al duidelijk dat zij de uitspelende teams zouden zijn in de halve finales. Dit gebeurt op verzoek van de burgemeesters, zodat de gemeentes zich kunnen voorbereiden op midweekse avondwedstrijden. Bij de halve finales mogen de stadions in Nederland weer helemaal vol.

