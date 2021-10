Go Ahead Eagles stunt bij Vitesse na sensationele slotfase

Go Ahead Eagles neemt drie punten mee naar huis. Vitesse had een bliksemstart, maar liet daarna veel te weinig zien. Go Ahead kwam terecht op gelijke hoogte. In de slotminuten was het drama voor de Arnhemmers compleet. Luuk Brouwers schoot vanaf de stip de 1-2 binnen.

Met die nederlaag komt er een einde aan een periode van euforie in Arnhem. Vitesse won begin oktober eerst van Feyenoord (2-1), vorige week gevolgd door een zege bij rivaal NEC (0-1). Donderdag kwam daar nog eens een onverwachte winstpartij tegen Tottenham Hotspur in de Conference League bij (1-0).

Tegen de Engelse topploeg zat het stadion nog vol, zondag namen ‘slechts’ 12.783 mensen de moeite het duel met Go Ahead te bekijken. De supporters zagen dat Vitesse al snel een strafschop mocht nemen. Go Ahead-verdediger Jay Idzes maakte hands, zag scheidsrechter Dennis Higler na het bekijken van tv-beelden. Loïs Openda faalde in de 3e minuut niet vanaf de penaltystip.

Go Ahead bleef in het duel en kwam in de 53e minuut via Iñigo Córdoba langszij. De Spanjaard schoot de bal van dichtbij laag in de rechterhoek: 1-1. Het leek gelijk te blijven, totdat keeper Markus Schubert een overtreding maakte op Bas Kuipers. Luuk Brouwers benutte in de 91e minuut de toegekende strafschop: 1-2.

Vitesse is na tien speelronden zesde met 16 punten. Go Ahead heeft 13 punten en staat daarmee in de middenmoot.

