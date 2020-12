Go Ahead Eagles verliest thuis weer van belofteploeg

Video Podiumpri­meur gloort voor Max Verstappen in Bahrein

29 november Slechts 20 punten in 5 races. Max Verstappen heeft geen al te beste cijfers in Bahrein. Maar dit jaar heeft zijn wagen een klik op het circuit in de woestijnstaat. Zijn eerste podiumplek moet normaal gesproken worden afgevinkt. En het hoeft niet noodzakelijkerwijs de laagste trede te zijn.