Go Ahead Eagles wint spectaculaire inhaalwedstrijd tegen RKC, Lidberg matchwinner na wereldgoal Kramer

Go Ahead Eagles en RKC zouden eigenlijk op vrijdag 10 maart al tegenover elkaar staan in Deventer, maar toen kon er niet gespeeld worden vanwege de sneeuw. De supporters op de Adelaarshorst kregen ruim een maand later alsnog een heerlijke wedstrijd voorgeschoteld, nu met een langzaam ondergaand lentezonnetje.

Zo spectaculair als de 4-5 in de play-offs op 28 mei 2019 was het niet, maar ook vanavond was het genieten in Deventer. Dat begon al vroeg in de wedstrijd met twee kansen voor Go Ahead, maar het was RKC dat na acht minuten op voorsprong kwam. Na een verre uittrap van doelman Etienne Vaessen kreeg Michiel Kramer de bal via Mats Seuntjens voor zijn voeten en met een prachtig schot van zo'n 45 meter verschalkte hij Jeffrey de Lange, de doelman van Go Ahead Eagles: 0-1.

De thuisclub herpakte zich snel en stond halverwege de eerste helft al op een 2-1 voorsprong. Na een kwartier schoot middenvelder Evert Linthorst met een gedrukt schot met links fraai de gelijkmaker binnen en acht minuten later maakte rechtsback Mats Deijl met een bekeken schot de 2-1. Met een kansenverhouding van 13-1 (7-1 op doel) in de eerste helft had Go Ahead voor de rust al verder uit kunnen lopen, maar Vaessen voorkwam meer tegendoelpunten ondanks de felle laaghangende zon in zijn strafschopgebied.

Vreugde bij matchwinner Isac Lidberg en zijn teamgenoten van Go Ahead Eagles.

Kramer had zijn eerste tien treffers van dit seizoen allemaal in Waalwijk gemaakt, maar vanavond was de 1,96 meter lange spits uit Rotterdam goed op dreef. Met wat geluk kreeg hij tien minuten na rust de bal voor zijn voeten en maakte hij zijn tweede treffer van de avond: 2-2.

Lang leek het daarna uit te draaien op een gelijkspel, al kreeg Go Ahead via onder meer Bobby Adekanye en Bas Kuipers nog een paar goede kansen. Het was dan ook zeker niet onverdiend dat in minuut 95 de 3-2 alsnog viel. Het was de Zweedse spits Isac Lidberg, die kort daarvoor Vaessen nog flink te grazen had genomen met een sliding, die de winnende goal maakte. Zijn kopbal uit een hoekschop kon nog gestopt worden, maar in de rebound werkte Lidberg de bal alsnog binnen.

Go Ahead veilig, RKC blijft achtste

Go Ahead Eagles staat nu elfde met 33 punten, acht punten boven nummer zestien FC Emmen. Directe degradatie is in ieder geval definitief niet meer mogelijk voor de club uit Deventer, waar de prestaties na de winterstop wat minder waren. RKC is nog altijd volop in de race voor een plek in de play-offs om Europees voetbal. De ploeg van trainer Joseph Oosting, die in de zomer naar FC Twente vertrekt, staat achtste met 38 punten. Nummer negen Heerenveen staat ook op 38 punten, waarmee de ploeg van Kees van Wonderen de grote concurrent is voor het ticket voor de play-offs.

RKC had het extra puntje in de strijd om de play-offs goed kunnen gebruiken, maar aanvoerder Michiel Kramer (34) was na afloop realistisch. ,,Dit kan gebeuren. We kunnen niet verwachten dat we maar blijven winnen. Het is verdiend dat Go Ahead hier wint, ze waren eigenlijk negentig minuten beter. Ze waren de betere partij, dus dan verdienen ze die drie punten ook", zei Kramer na afloop. ,,Wat ik dacht bij die goal na acht minuten? Ik had het er afgelopen week over met Jurien Gaari. Ik zei dat hij eens van grote afstand moest schieten, maar toen reageerde hij dat ik het eerst maar eens moest doen. Ik heb het nu gedaan, dus ik ben benieuwd wat Jurien zondag tegen AZ gaat doen", besloot Kramer met een knipoog in zijn interview na afloop bij ESPN.

Met twaalf goals staat Kramer nog maar twee goals achter op Xavi Simons en Tasos Douvikas, de gedeelde topscorers in de eredivisie. Alle clubs hebben na vanavond nog vijf wedstrijden te gaan in de competitie.

Michiel Kramer maakte vanavond zijn eerste twee uitgoals van het seizoen, de eerste zelfs met een prachtig schot van zo'n 45 meter afstand.

