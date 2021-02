Go Ahead houdt zicht op periodetitel na ruime zege bij Jong AZ

Jeroen Veldmate benutte in de 32ste minuut een strafschop. Giannis-Foivos Mpotos en Sam Beukema lieten de score na rust verder oplopen. Go Ahead Eagles heeft nu 9 van de laatste 11 competitieduels winnend afgesloten. De club staat vijfde in de Keuken Kampioen Divisie.

Go Ahead, dat voor het eerst won bij Jong AZ, houdt zo de druk op De Graafschap, de belangrijkste concurrent in het gevecht om die periodetitel. Het verschil is na zes wedstrijden drie punten in het voordeel van de Doetinchemmers.