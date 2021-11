Go Ahead maakt tegen FC Groningen weinig klaar zonder fans: twee keer rood en nederlaag

FC Groningen kreeg voor rust al de beste mogelijkheden via Michael de Leeuw (schot en kopbal) en Laros Duarte. In alle gevallen was doelman Warner Hahn attent. GA Eagles kwam simpelweg niet aan voetballen toe in de eerste helft. Vijf minuten na rust was het dan toch raak voor Groningen. Na een vrije trap was het Jørgen Strand Larsen die van dichtbij de 0-1 achter Hahn prikte.