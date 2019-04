Go Ahead profiteert niet van misstap Sparta en verliest kansloos in Amsterdam

Go Ahead blijft wel derde in de stand, maar ziet dat de kloof met Sparta vijf punten blijft. Jong Ajax, de kampioen van afgelopen seizoen, staat door de zege zevende.

De bezoekers begonnen nog goed in Amsterdam. Thomas Verheijdt schoot al in de derde minuut via de paal de 1-0 binnen. De reactie van de ploeg van coach Michael Reiziger kwam een minuut later. Uit een snelle aanval maakte Lassina Traoré gelijk. Jong Ajax ging met 2-1 de rust in door een benutte vrije trap van Per Schuurs.