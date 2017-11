Görges naar finale WTA Elite Trophy in China

Stefan Pettersson 'Waarom ik zo populair was? Poeh, ik was een teamspeler'

12:21 Oud-prof Stefan Pettersson, 54 jaar inmiddels, behoort nog altijd tot de meest populaire Ajacieden. Hij is uitgesproken over zijn vak als zaakwaarnemer waar hij mee stopt om teammanager van het Zweedse nationale team te worden. Vandaag wordt zijn biografie gepresenteerd in Amsterdam.