Götze straalt na droomdebuut voor PSV: ‘Over een paar weken hopelijk op 100 procent’

Snelle goal Götze beleeft mooi debuut voor koploper PSV in Zwolle

19:12 PSV is zondagmiddag in Zwolle bijna geen moment in de problemen gekomen. De ploeg van Roger Schmidt wist al voor rust drie keer te scoren en haalde daarmee al het Zwolse geloof uit het lege MAC3PARK-stadion. Na rust gebeurde hoegenaamd niets meer, waardoor de 0-3 ruststand op het bord bleef staan.