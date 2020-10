Götze wil nog steeds de Champions League winnen: ‘Ik heb nog genoeg goede jaren’

Door Maarten Wijffels



Achter een tafel in het Philips Stadion zit de man die Duitsland in 2014 wereldkampioen maakte. In een grijs trainingspak met een PSV-logo. Open gezicht, speelse lach. Of hij zelf ook zo verrast is om hier te zijn? Mario Götze antwoordt bijna achteloos: ,,Het kan zo zijn dat mensen verrast zijn door deze stap, maar voor mij voelt dit als de juiste beslissing.’’



Hij heeft tien jaar in de Bundesliga gespeeld en het komt erop neer dat hij open stond voor wat anders. Natuurlijk was er meer belangstelling. De beide clubs uit Milaan informeerden, hij kon naar Amerika, et cetera. ,,Ik heb ook met meerdere clubs gesproken, zonder op details in te gaan. Maar het is uiteindelijk dit geworden. Ik heb er veel zin in om iets heel nieuws te doen en bij PSV gas te geven.’’