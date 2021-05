Gouden generatie AZ blijft met lege handen achter: ‘Heel zuur’

Door Frank Molema



Een zege bij het stugge FC Groningen zat er donderdag geen moment in. AZ had moeten winnen om de hoop op plek twee en dus de voorronde van de Champions League in leven te houden, maar speelde te matig om de noorderlingen aan het wankelen te brengen. Hoewel de Alkmaarders nog wel in punten gelijk kunnen komen met PSV, is het verschil in doelsaldo (+39 om +29) realistisch gezien te groot om de Eindhovenaren nog te passeren op de ranglijst.