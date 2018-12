Gözübüyük baalt: ‘Ik had bij besluit moeten blijven’

Een dag later heeft de arbiter spijt van die beslissing, zegt hij tegen Voetbal International. ,,Balen, gewoon enorm balen. Ik zat gewoon goed in eerste instantie met de rode kaart. Ik ben gaan twijfelen terwijl ik overtuigd was van rood. Dit is een kant van het VAR-systeem die we niet moeten willen'', aldus Gözübüyük, die na afloop van veel kanten kritiek kreeg. Groningen-trainer Danny Buijs hekelde de 'arrogante' houding van de scheidsrechter.



Gözübüyük hoopt dat het moment van zondag een leermoment is voor iedereen. ,,Feit is dat de VAR mij nooit had mogen roepen voor dit geval. De VAR moet ingrijpen als iets honderd procent niet goed is en dat is hier niet zo.”



Scheidsrechtersbaas Dick van Egmond gaf vandaag ook commentaar op de omstreden VAR-momenten van dit Eredivisie-weekend.