Griekse wonderspits Giakoumakis evenaart clubrecord VVV

Sleven slaagde er namelijk in om 24 keer te scoren in één seizoen. Dat gebeurde in het seizoen 1958/1959. Giakoumakis maakte zondag de 1-1 in de derby tegen Fortuna Sittard en tekende daarmee ook voor zijn 24ste competitietreffer van het seizoen, maar genoeg voor de winst was het niet: Fortuna won met 1-3. Giakoumakis heeft nog acht wedstrijden om het record helemaal in eigen handen te krijgen.



Met zijn 24ste competitietreffer komt Giakoumakis op gelijke hoogte met Faas Wilkes, die net als de Griek 24 keer wist te scoren in de eredivisie voor de Venlonaren. Dat totale eredivisierecord is overigens ook in handen van Sleven met 63 treffers.