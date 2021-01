Griekse wonderspits Giakoumakis pijnigt Vitesse met vier treffers

Het was de tweede keer dat Giakoumakis in één wedstrijd dit seizoen vier doelpunten maakte. De enige die dat in deze eeuw ook presteerde was Luis Suárez bij Ajax. VVV’s ‘tweede’ Griek Christos Donis kreeg na ongeveer een kwartier de eerste goede kans, maar zag doelman Remko Pasveer goed ingrijpen. Amper een minuut later was het echter wel raak voor de formatie van trainer Hans de Koning. Giakoumakis kopte binnen na een hoekschop van de Fransman Zinédine Machach.



Dat hij ook kan verdedigen liet de Griek even later zien, toen hij een inzet van Matúš Bero voor zijn eigen doellijn weghaalde. In de 28e minuut deed Giakoumakis weer zijn ‘gewone’ werk en maakte hij, opnieuw met het hoofd, de 2-0. Ook nu was Machach verantwoordelijk voor de assist. Voor Giakoumakis was het daarmee nog niet gedaan wat de eerste helft betrof. Met een prachtige bal over Pasveer heen zorgde hij voor de ruststand van 3-0.